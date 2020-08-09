Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму

Комментариев: 0
С началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стали еще более актуальными, отметил президент.
По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно
По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно
president.gov.ua
Крымские татары в Украине на законодательном уровне получат статус коренного народа на полуострове. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявил президент Владимир Зеленский в telegram-канале по случаю Международного дня коренных народов мира.
 

Читай также: Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы США

По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно. "И мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать: обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - заявил он.
 
Зеленский отметил, что с началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стали еще более актуальными.
 

Читай также: Украина закрывает админграницу с Крымом

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической родине - в Крыму", - подчеркнул президент.
 
По его словам, для Киева важно делать всё для восстановления прав крымских татар как коренного украинского народа.
 
Как сообщалось, ранее 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову, которая имеет гражданство США, российские силовики задержали на контрольном пункте Чаплинка.
 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крымские татары, Крым, Владимир Зеленский, аннексия Крыма, новости Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    09.08.2020, 17:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?" Козьма Прутков.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь