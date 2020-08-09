Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму

С началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стали еще более актуальными, отметил президент.

По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно president.gov.ua

Крымские татары в Украине на законодательном уровне получат статус коренного народа на полуострове. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявил президент Владимир Зеленский в telegram-канале по случаю Международного дня коренных народов мира.

Читай также: Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы США По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно. "И мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать: обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - заявил он. По мнению президента, урегулирование этого вопроса назрело давно. "И мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать: обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - заявил он.

Зеленский отметил, что с началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стали еще более актуальными.

Читай также: Украина закрывает админграницу с Крымом "Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической родине - в Крыму", - подчеркнул президент. "Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической родине - в Крыму", - подчеркнул президент.

По его словам, для Киева важно делать всё для восстановления прав крымских татар как коренного украинского народа.

Как сообщалось, ранее 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову, которая имеет гражданство США, российские силовики задержали на контрольном пункте Чаплинка.