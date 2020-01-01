Минздрав запретил ослаблять карантин в 9 регионах

В обновленный "красный" список попала Львовская область, из него исключена Черниговская область.

Решение об усилении карантина может быть отменено не ранее чем через неделю со дня его принятия

Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин из-за повышенных эпидемических показателей по состоянию на 9 августа. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения, опубликованном в воскресенье, 9 августа.

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Превышены динамика и процент выявления больных в Одесской и Харьковской областях, во Львовской и Черновицкой областях высокая загруженность больничных коек, превышены динамика и процент выявления больных.

Как сообщалось, за минувшие сутки по результатам тестирования коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них смертельных - 1897.