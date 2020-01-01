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Минздрав запретил ослаблять карантин в 9 регионах

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В обновленный "красный" список попала Львовская область, из него исключена Черниговская область.
Решение об усилении карантина может быть отменено не ранее чем через неделю со дня его принятия
Решение об усилении карантина может быть отменено не ранее чем через неделю со дня его принятия
 
Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин из-за повышенных эпидемических показателей по состоянию на 9 августа. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения, опубликованном в воскресенье, 9 августа.
 

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Киев и Киевская область попали в "красный" список из-за превышения динамики заболеваемости коронавирусом, в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях превышен допустимый процент выявления больных при тестировании.
 
Превышены динамика и процент выявления больных в Одесской и Харьковской областях, во Львовской и Черновицкой областях высокая загруженность больничных коек, превышены динамика и процент выявления больных.
 
Как сообщалось, за минувшие сутки по результатам тестирования коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них смертельных - 1897.
 

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Теги: Минздрав, эпидемия, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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