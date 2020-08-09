Шмыгаль: В Украине становится меньше безработных

По правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.

Через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек

Количество безработных в Украине за последнюю неделю уменьшилось практически на 6 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети.

"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных", - подчеркнул он.

По словам премьера, по правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн.

"Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты", - уточнил он.

Шмыгаль также сообщил, что через Государственную службу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек.

Напомним, что ранее Нацбанк ухудшил прогноз по безработице. Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы. Также сообщалось, что новый министр обещает полмиллиона рабочих мест. Кабмин сегодня утвердил постановление о создании нового министерства и прогноз его главы Уруского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet