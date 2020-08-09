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Шмыгаль: В Украине становится меньше безработных

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По правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.
Через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек
Через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек
 
Количество безработных в Украине за последнюю неделю уменьшилось практически на 6 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети. 
 
"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных", - подчеркнул он. 
 
По словам премьера, по правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн. 
 
"Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты", - уточнил он. 
 
Шмыгаль также сообщил, что через Государственную службу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек.

Напомним, что ранее Нацбанк ухудшил прогноз по безработице. Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы.

Также сообщалось, что новый министр обещает полмиллиона рабочих мест. Кабмин сегодня утвердил постановление о создании нового министерства и прогноз его главы Уруского.

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Теги: безработица, премьер-министр, безработные, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Jonas7    09.08.2020, 18:54
Оценка:  0
Jonas7
Ну да, короновирус, природная смертность. Не поспоришь.
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