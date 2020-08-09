Шмыгаль: В Украине становится меньше безработных
По правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.
Количество безработных в Украине за последнюю неделю уменьшилось практически на 6 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети.
"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных", - подчеркнул он.
По словам премьера, по правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн.
"Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты", - уточнил он.
Шмыгаль также сообщил, что через Государственную службу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек.
Напомним, что ранее Нацбанк ухудшил прогноз по безработице. Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы.
Также сообщалось, что новый министр обещает полмиллиона рабочих мест. Кабмин сегодня утвердил постановление о создании нового министерства и прогноз его главы Уруского.
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