В ВСУ новый летальный случай COVID-19

Утром 9 августа умерла работник ВСУ, которая ранее находилась дома на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19.

За время эпидемии в ВСУ выздоровел 681 человек facebook.com/Ukrmilitarymedic

В рядах ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Из них в госпиталях находится три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пациенты получают необходимое лечение, отмечается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится восемь военных и служащих ВСУ. При этом за минувшие сутки зарегистрирован летальный случай в Житомирской области.

Там утром 9 августа умерла работник ВСУ, которая ранее находилась дома на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19. В связи с ухудшением состояния 2 августа она была госпитализирована житомирскую центральную городскую больницу №1 и с 3 августа подключена к аппарату ИВЛ.

По состоянию на утро 9 августа в Вооруженных силах Украины болезнью COVID-19 болеет 305 человек. Всего за время эпидемии в ВСУ выздоровел 681 человек, летальных исходов – шесть.

На изоляции находится 795 человек. При этом у 172 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о росте заболеваемости коронавирусом среди военных и служащих. За 6 августа выявлено 29 новых случаев COVID-19, всего болеют 265 военных.

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