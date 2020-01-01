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На Донбассе день прошел без обстрелов

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В утренние часы отмечено одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Четырнадцатые сутки подряд среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений
Четырнадцатые сутки подряд среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений
mil.gov.ua
 
Обстрелов позиций ВСУ со стороны противника на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано. Об этом вечером в воскресенье, 9 августа, сообщил штаб Операции объединенных сил.
 
 
В утренние часы отмечено одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи неподконтрольного поселка Трудовое противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.
 
Четырнадцатые сутки подряд после объявления режима тишины среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.
 
В районе проведения операции в течение недели саперные расчеты Госслужбы чрезвычайных ситуаций из состава ООС обследовали 39 га территории, изъяв и обезвредив 581 снаряд и мину. В течение недели было восстановлено 45 поврежденных обстрелами домов.
 
Незаконные вооруженные формирования 8 августа семь раз нарушили режим прекращения огня. Провокационная неприцельная стрельба из подствольного гранатомета зафиксирована в районе поселка Шумы. 
 
Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты восемь раз нарушили достигнутые ранее договоренности по прекращению огня.

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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