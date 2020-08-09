ДТП под Днепром: погиб ребенок, пятеро человек госпитализировали

Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся.

В Днепропетровской области, на Полтавском шоссе не разминулись автомобили Daewoo и Skoda. Удар был настолько сильный, что Daewoo понесло на обочину - он врезался в отбойник и перевернулся. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщает Информатор.

Предварительно, в салоне Daewoo находились пять человек: 2-летний ребенок погиб, еще четверых с места аварии забрала скорая помощь с травмами разной степени тяжести. В салоне Skoda находились двое - их также забрала скорая.

На месте работала полиция, бригада ГСЧС и несколько бригад скорой помощи. Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыто.

Ранее в Коростенском районе Житомирской области грузовик столкнулся с маршруткой, погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса.

Также сообщалось, что под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок.

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