Главное 9 августа: Жертва минских бунтов и статус для крымских татар

Подборка основных новостей за прошедшие сутки.

В Беларуси активисты устроили митинг в день выборов президента, появилась информация о первом погибшем, президент Зеленский пообещал статус коренного народа для крымских татар. Мы собрали важные события вчерашнего дня.

Читай также: Протесты в Минске: силовики штурмуют баррикады

Смерть беларусского активиста

Акция протеста в Беларуси, вызванная ситуацией с выборами, собрала тысячи людей. В Минске во время разгона митинга пострадали протестующие. По данным СМИ, как минимум, четыре человека попало в реанимацию. Также сообщается об одном погибшем, указано, что его насмерть задавил автозак. Добавим, что по всей стране в день выборов прокатилась волна задержаний, было арестовано около 120 активистов. При этом, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил в шестой раз, набрав 81,35% голосов.

Читай также: Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму

Крымских татар сделают коренным народом

Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма стало еще более важно отстоять права крымско-татарского народа Украины. Для этого он собирается законодательно определить статус крымских татар. Так, гарант заявил, что вскоре им будет присвоен особый статус коренного народа в Крыму.

Читай также: В Бейруте протестующие попытались поджечь здание парламента

Ливанские бунты

В Бейруте после взрыва население вышло на массовые акции протеста. Люди потребовали от власти добровольно сложить полномочия. Более 700 протестующих пострадало во время митинга. Погиб правоохранитель. Полиция пустила в ход слезоточивый газ. Задержали 19 участников бунта.

Читай также: Минздрав запретил ослаблять карантин в 9 регионах

Рост заражения COVID-19

В Украине резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом. По сравнению с началом июня, больных стало в 2,5 раза больше. Глава МОЗ Максим Степанов призвал народ тщательней соблюдать карантин.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко рассказал о перенесенном коронавирусе.

