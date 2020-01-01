COVID-19 в Украине: за сутки 1 008 новых случаев

Больше всего новых инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях.

За прошедшие сутки в Украине медики зарегистрировали 1 008 новых случаев COVID-19, сообщает СНБО. Больше всего новых инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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387 украинцев за минувшие сутки смогли побороть этот вирус, а 25 украинцев умерли.

С момента начала пандемии коронавируса почти 82 тысячи жителей Украины заразились. 44 359 человек побороли эту болезнь. 1 922 умерли. Сейчас болеют 35 676 человек.

Чаще всего заражаются жители Львовской области. Там с момента начала пандемии этим вирусом заразились 10 981 человек (за прошедшие сутки – 130 человек).

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В Киеве зарегистрировано 9 564 случая COVID-19 (+66), в Ровненской области – 6 923 случая, в Черновицкой области – 6 777 случаев, в Закарпатской области – 5 809 случаев, а в Ивано-Франковской области – 5 797 случаев (+121).

Напомним, что в Украине ожидают вторую волну пандемии коронавируса осенью нынешнего года. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.