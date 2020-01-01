Жительницу Львова привлекли к работе на российские спецслужбы

Женщину завербовали, когда она посещала своих родственников в оккупированном Донецке.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт привлечения жительницы Львова к работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает СБУ.

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По версии следствия, жительницу Львова завербовали, когда она посещала своих родственников в оккупированном Донецке. Её задержали под предлогом проверки документов, а потом передали в местное “МГБ ДНР“. Не выдержав психологического давления и угроз, женщина согласилась сотрудничать с боевиками.

Ей поручили собирать информацию для спецслужб РФ про семьи украинских военнослужащих из западных регионов, которые приезжают в Донецкую область. Однако, жительница Львова по возвращению домой добровольно сообщила сотрудникам СБУ о попытке её вербовки.

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Согласно ч. 2 с. 111 УК Украины, гражданин освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил про связь с иностранными спецслужбами и не причинил никакого вреда государству.

Ранее СБУ ликвидировала в Запорожье пророссийскую группу. Её члены планировали организовать “Запорожскую народную республику“.