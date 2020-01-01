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Житель Запорожской области убил себя гранатой, - СМИ

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Полиция открыла уголовное дело.
Происхождение боеприпаса устанавливается. Фото иллюстративное
Происхождение боеприпаса устанавливается. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Инцидент произошел в Энергодаре Запорожского региона. Там свел счеты с жизнью 57-летний местный житель.

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Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает OBOZREVATEL. 

Тело мужчины нашли в лесополосе в районе ул. Молодежной. Полиция пришла к выводу, что он погиб от взрыва гранаты.

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Предварительно было установлено, что погибший сам привел в действие взрывное устройство. При этом на месте не было найдено каких-либо записок с объяснением его поступка.

Оперативники открыли уголовное дело по статье об убийстве с пометкой “самоубийство”. Обстоятельства и происхождение боеприпаса выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что Пентагон допустил атаку на порт Бейрута.

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Теги: взрыв, убийство, самоубийство, полиция, граната, Запорожская область, уголовное дело
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