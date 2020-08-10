Шмыгаль выступает за создание СЭЗ на Донбассе

Минэкономики и Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатывают конкретные предложения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за создание в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон. Об этом он рассказал в своем интервью “Радио Свобода“.

Читай также: Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук

По словам Шмыгаля, свободные экономические зоны должны помочь развиваться бизнесу, когда будут реинтегрированы временно оккупированные украинские территории. Но их можно организовать уже и сейчас в пределах 15-20 км от линии разграничения.

В свободных экономических зонах будут даваться льготы, в том числе налоговые, бизнесу. Какие конкретно – сейчас это определяют эксперты Минэкономики и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читай также: Украина вернет воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы – Шмыгаль

Ранее с идеей предоставить Донецкой и Луганской областям статус СЭЗ выступил первый украинский президент Леонид Кравчук. Он с недавних пор возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске.

Кроме того, Кравчук считает, что украинскую общественность нужно более активно информировать о переговорах в Минске.