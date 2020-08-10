Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль выступает за создание СЭЗ на Донбассе

Комментариев: 4
Минэкономики и Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатывают конкретные предложения.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
adm-pl.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за создание в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон. Об этом он рассказал в своем интервью “Радио Свобода“.

Читай также: Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук

По словам Шмыгаля, свободные экономические зоны должны помочь развиваться бизнесу, когда будут реинтегрированы временно оккупированные украинские территории. Но их можно организовать уже и сейчас в пределах 15-20 км от линии разграничения.

В свободных экономических зонах будут даваться льготы, в том числе налоговые, бизнесу. Какие конкретно – сейчас это определяют эксперты Минэкономики и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читай также: Украина вернет воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы – Шмыгаль

Ранее с идеей предоставить Донецкой и Луганской областям статус СЭЗ выступил первый украинский президент Леонид Кравчук. Он с недавних пор возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске.

Кроме того, Кравчук считает, что украинскую общественность нужно более активно информировать о переговорах в Минске.

Поделись:
Теги: Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
НочьБобра    10.08.2020, 17:14
Оценка:  0
НочьБобра
А бурятов и удмуртов куда денут ? Очередной бред...
Совсемскоро    10.08.2020, 13:04
Оценка:  -23
Совсемскоро
И когда?
ВосставшийИзБана    10.08.2020, 12:39
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Что-то этот шмыгаль много выступает.
Lyonya-Space    10.08.2020, 11:12
Оценка:  +20
Lyonya-Space
Очередной бред!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь