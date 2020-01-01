На Одесчине заработала переправа, соединившая Украину с Румынией
В Одесской области в понедельник, 10 августа открыли пункта пропуска “Орловка-Исакча”. Паромная переправа, соединившая по Дунаю Украину и Румынию, заработала с 8 утра.
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Об этом сообщил пресс-центр Измаильского погранотряда.
Историческое событие состоялось сегодня утром. Впервые смена пограничных нарядов после получения приказа об охране госграницы приступила к несению службы в пункте пропуска на территории «Паромного комплекса Орловка», - отметила пресс-служба структуры.
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Отмечается, что начало действия пункта пропуска подтвердила Румыния. В первое время на переправе будут функционировать 4 парома. Через границу поначалу планируют переправлять только грузовой транспорт.
Пропускная способность КПП – 200 фур. Также решается вопрос о перевозке легковых авто и пассажиров.
Пункт пропуска на 200 км сократит путь в Евросоюз с юга Украины. Время обработки груза уменьшится на 10-12 часов.
Напомним, ранее мы писали, что пограничники согласовали открытие паромной переправы в Румынию.