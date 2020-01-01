На Одесчине заработала переправа, соединившая Украину с Румынией

Пока паром будет перевозить только грузовой транспорт.

Через переправу поначалу будут транспортировать только грузовики facebook.com/Izmpz/

В Одесской области в понедельник, 10 августа открыли пункта пропуска “Орловка-Исакча”. Паромная переправа, соединившая по Дунаю Украину и Румынию, заработала с 8 утра.

Читай также: Обнародован проект моста через Дунай

Об этом сообщил пресс-центр Измаильского погранотряда.

Историческое событие состоялось сегодня утром. Впервые смена пограничных нарядов после получения приказа об охране госграницы приступила к несению службы в пункте пропуска на территории «Паромного комплекса Орловка», - отметила пресс-служба структуры.

Читай также: В Румынии рекордный прирост заболевания COVID-19

Отмечается, что начало действия пункта пропуска подтвердила Румыния. В первое время на переправе будут функционировать 4 парома. Через границу поначалу планируют переправлять только грузовой транспорт.

Пропускная способность КПП – 200 фур. Также решается вопрос о перевозке легковых авто и пассажиров.

Пункт пропуска на 200 км сократит путь в Евросоюз с юга Украины. Время обработки груза уменьшится на 10-12 часов.

Напомним, ранее мы писали, что пограничники согласовали открытие паромной переправы в Румынию.

