"Насилие будет нарастать": Зеленский срочно обратился к белорусам

Президент Украины предостерег белорусов от уличного насилия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов к толерантности и отказу от уличного насилия. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем“, - отметил Зеленский.

Президент Украины призвал Беларусь к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями, - подчеркнул Зеленский.

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По словам украинского президента, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство Беларуси, и общественность, которая протестует.

Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса.

Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее, - подытожил Зеленский.

Напомним, вчера в Беларуси состоялись президентские выборы. Местный ЦИК уже озвучил предварительные результаты голосования, согласно которым победил Александр Лукашенко. Тысячи белорусов вышли на уличные протесты, считая результаты сфальсифицированными.