Львовский авиаремонтный на грани банкротства?

Руководство Львовского авиаремонтного завода (ЛДАРЗ) скрывает данные о финансовом состоянии предприятия. На официальном сайте завода до сих пор так и не обнародовали финансовый отчет за первое полугодие 2020 года, хотя госконцерн "Укроборонпром" уже отчитался об общих показателях работы оборонного сектора сообщает КП в Украине.

Участники рынка отмечают, что ситуация на заводе ухудшается последний год-полтора. Хотя объективных причин для этого нет и дефицит денежных средств создан искусственно – предприятие целенаправленно ведут к банкротству. Возможно, для последующего его выкупа за бесценок или смены рукводителя. На сегодня реальное управление сосредоточено в руках замдиректора Владимира Пузыря, который со своими коллегами Кравчуком и Масловым постоянно докладывают в Киев о "саботаже" со стороны сотрудников завода, хотя до недавнего времени ЛДАРЗ показывал стабильный рост прибыли.

На сегодняшний день эти руководители сосредоточены не на развитии предприятия, а на организации закупок у "правильных" поставщиков, которых легко можно поставить под контроль. Качество закупаемых запчастей отошло на второй план, а информация о скандалах, просочившаяся в СМИ, объясняется "информационными атаками российских пропагандистских ресурсов".

Ни на многочисленные нарушения при закупках, ни на обращения людей, которых Пузырь и его команда пытаются дискредитировать, "Укроборонпром" не реагирует. И очевидно, что процессы, направленные на уничтожение завода, от которого зависит обороноспособность страны, возможны только при покровительстве чиновников "Укроборонпрома", отвечающих за авиационную отрасль.