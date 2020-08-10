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“Слуги народа” поссорились из-за победы Лукашенко на выборах

Комментариев: 1
Конфликт спровоцировало поздравление нардепа в сети.
Для Лукашенко это 6-ая победа на выборах
Для Лукашенко это 6-ая победа на выборах
EPA/UPG

В партии “Слуга народа” назрел конфликт, связанный с победой на выборах в Беларуси Александра Лукашенко. Так, словесная перепалка разгорелась после того, как один из нардепов публично поздравил беларуса с победой.

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Речь идет о депутате Евгение Шевченко, который выложил поздравление на своей странице в Facebook.

Верю в углубление украинско-беларусской дружбы. Спасибо вам за душевное отношение к Украине, - написал политик.

Пост вызвал недовольство у коллеги Шевченко Елизаветы Богуцкой. Под поздравлением она не поскупилась на нецензурную брань в ответ. Нашлись также комментаторы, обвинившие фракцию в том, что та поддерживает диктатуру.

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В то же время поздравление Алекандру Лукашенко в соцсети оставил еще один “слуга” Алекандр Дубинский. Он выразил удивление тем, что оппозиция не реагировала, когда били демонстрантов в США, в то время как разгон протестующих в Минске бурно критикует.

Как известно, с показателем более 80% на выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. Он является действующим президентом с 1994 года, это его шестой срок.

Поздравление восприняли неоднозначно
Поздравление восприняли неоднозначно
скрин страницы в соцсетях

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси сообщили о погибшем и пострадавших в ходе протестов. В свою очередь, Владимир Зеленский призвал беларусские власти отказаться от насилия.

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Теги: Беларусь, слуги народа, победа, Лукашенко, Фейсбук, ссора, спор, перепалка, конфликт, нардепы, политика, выборы
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Комментариев (2)
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Совсемскоро    10.08.2020, 13:10
Оценка:  0
Совсемскоро
Им заниматься больше нечем, этим слугам.
Asmo    10.08.2020, 12:12
Оценка:  +3
Asmo
есть такие жополизы, что и на талибан будут работать, если им будут денег платить..
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