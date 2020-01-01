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В Харьковской области утонул 10-летний мальчик

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Ребенок утонул в водоеме во время отдыха.
Фото с места трагедии
Фото с места трагедии
hk.npu.gov.ua

На минувших выходных в одном из водоемов Харьковской области утонул 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По предварительной информации, эта трагедия произошла в пгт Безлюдовка 9 августа примерно в 16:00. Ребенок пошел отдыхать на пляж и утонул. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Предполагается, что ребенок во время купания захлебнулся водой.

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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Ранее в прессе появились сообщения, что в бассейне одного из торгово-развлекательных центров Киева утонул 8-летний мальчик. Однако, потом стало известно, что ребенок на самом деле жив. Его вовремя вытащили из бассейна и оказали ему медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице.

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Теги: ребенок, утонул
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