В Харьковской области утонул 10-летний мальчик

Ребенок утонул в водоеме во время отдыха.

На минувших выходных в одном из водоемов Харьковской области утонул 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Читай также: Под Днепром утонул 7-летний мальчик

По предварительной информации, эта трагедия произошла в пгт Безлюдовка 9 августа примерно в 16:00. Ребенок пошел отдыхать на пляж и утонул.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Предполагается, что ребенок во время купания захлебнулся водой.

Читай также: Во Львове спасли 4-летнего ребенка, который утонул на 5 минут

По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Ранее в прессе появились сообщения, что в бассейне одного из торгово-развлекательных центров Киева утонул 8-летний мальчик. Однако, потом стало известно, что ребенок на самом деле жив. Его вовремя вытащили из бассейна и оказали ему медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице.