Вспышка COVID-19 на Львовщине: Пришлось открыть больницы второй волны

Во Львовской области быстро ухудшается ситуация с распространением коронавируса.

Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, в связи с чем открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга в понедельник, 10 августа.

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“Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны“, - сказал он.

По словам главы Минздрава, тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. в день сейчас. При этом планируется и далее наращивать количество тестирований, а также увеличивать мощности медицинской системы в борьбе с коронавирусом.

В больницах второй волны есть 10 237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 аппаратов дополнительно установили. Увеличили количество коек, к которым подведен кислород. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров, - рассказал глава Минздрава.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 1008 новых случаев COVID-19. Больше всего новых инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях.