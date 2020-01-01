На Хмельнитчине глава Пенсионного фонда разворовывала бюджетные деньги

Чиновница Пенсионного фонда только в июне-июле 2020 года незаконно присвоила 170 000 грн.

В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали руководителя местного Пенсионного фонда, который разворовывал государственные деньги. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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По версии следствия, руководитель Пенсионного фонда в Хмельницкой области незаконно начисляла премии нескольким своим самым близким сотрудникам. Часть денег "премированные" сотрудники возвращали своей начальнице.

Только в июне 2020 года руководительница областного Пенсионного фонда таким образом присвоила 170 000 грн, а начальник одного из управлений – 30 000 грн.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Двум злоумышленником сообщено о подозрении в совершении этого преступления.

Ранее в Киеве сотрудники правоохранительных органов разоблачили чиновницу АМКУ, которая вымогала 4 млн. грн. взятки. Её задержали во время получения первой части взятки.