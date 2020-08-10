В Крыму новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

На полуострове за неделю уже второй коронавирусный антирекорд.

В оккупированном Крыму зафиксирован рекорд количества выявленных за сутки новых случаев коронавируса. Впервые с начала эпидемии из стало более 40. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

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Так, по данным россиян, за воскресенье, 9 августа, на украинском полуострове выявили 48 новых случаев COVID-19. По слова Аксенова, из этого числа 17 случаев выявлены непосредственно при обращении людей за медицинской помощью, 28 – при проверке контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще три случая – во время скрининга здоровых лиц.

Ранее максимальное число выявленных за сутки случаев, которое называли оккупационные власти, составляло 39 человек. Этот “рекорд“ был поставлен 5 августа.

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В целом же с начала года, как заявляют оккупанты, в Крыму выявлено 1517 случаев COVID: 17 пациентов умерли, 1054 выздоровели.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 1008 новых случаев COVID-19. Больше всего новых инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях.