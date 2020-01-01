На Запорожье реку “закатали” в асфальт: Обнародовано видео
Инцидент произошел возле Бердянска Запорожской области. Там в седе Дмитровка была допущена ошибка во время подрядных работ.
Об этом сообщили в Телеграм-канале “Это Запорожье”, выложив соответствующее видео.
Дороги новые, а методы старые! Подрядчик “Альтком“ избавляется от старого асфальта, засыпая речку под Бердянском. Деньги на вывоз этого асфальта, разумеется, государством заплачены, - отметили под роликом.
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Судя по кадрам, асфальтоукладчик выбросил в реку старое дорожное покрытие, которое снял в ходе ремонта. На ролике видно, как куски асфальта падают с моста.
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В то же время видео вызвало негодование у людей, просмотревших его.
После скандала подрядчик заявил, якобы асфальт не попал в реку. Впрочем, в ролике слышен сплеск воды.
Позже появилась информация, что представитель строительной фирмы выловил мусор из реки.
Напомним, ранее мы писали, что на Ивано-Франковщине селяне перекрыли дорогу.