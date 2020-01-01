Лобовое ДТП на Прикарпатье: Трое погибших, один из водителей был пьян
В Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом пишет издание “Факты“ со ссылкой на Управление гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Читай также: ДТП под Днепром: погиб ребенок, пятеро человек госпитализировали
Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 9 августа, около 18:00 в поселке Перегинское Рожнятовского района. Там лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz и ВАЗ.
В результате столкновения на месте погиб 32-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров — 62 и 57 лет. Также получили травмы 26-летний пассажир и двухлетний ребенок, которые были госпитализировали в местную перегинскую больницу.
Читай также: В Венгрии туристический автобус слетел с дороги
Безработный 26-летний водитель автомобиля Mercedes не пострадал. Тестирование обнаружило в его крови 2,42 промилле алкоголя.
Напомним, в “арбузном” ДТП на Николаевщине в авто зажало пассажира. Потерпевшего из машины вырезали спасатели.