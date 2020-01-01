В Ивано-Франковской области выясняют причины аварии, в которой погибли три человека.

Лобовое ДТП на Прикарпатье: Трое погибших, один из водителей был пьян

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Лобовое ДТП на Прикарпатье: Трое погибших, один из водителей был пьян

В Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом пишет издание “Факты“ со ссылкой на Управление гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 9 августа, около 18:00 в поселке Перегинское Рожнятовского района. Там лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz и ВАЗ.

В результате столкновения на месте погиб 32-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров — 62 и 57 лет. Также получили травмы 26-летний пассажир и двухлетний ребенок, которые были госпитализировали в местную перегинскую больницу.

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Безработный 26-летний водитель автомобиля Mercedes не пострадал. Тестирование обнаружило в его крови 2,42 промилле алкоголя.

Напомним, в “арбузном” ДТП на Николаевщине в авто зажало пассажира. Потерпевшего из машины вырезали спасатели.