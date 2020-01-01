На Николаевщине трое связали женщину скотчем и обнесли ее дом

Открыто уголовное дело по факту разбоя.

Инцидент произошел в Кривом Озере Николаевской области. Там трое злоумышленников проникли в дом 55-летней местной жительницы, работающей нотариусом.

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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.

Воры заявились ночью, их лица были скрыты под масками. Уточняется, что женщину связали скотчем и унесли 20 тысяч гривен.

Пострадавшая заявила в полицию, отметив, что ей угрожали расправой. Отобрав деньги, банда скрылась.

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По факту происшествия открыто уголовное производство. Участникам группировки за разбой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Грабителей ищет полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что под Одессой бандиты в балаклавах обчистили богатый дом, связав хозяев.

