Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры

Первый украинский президент отметил, что жителей ОРДЛО обманула пропаганда Кремля.

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Минске, заявил, что он готов сесть за стол переговоров с людьми из Донбасса, которые не участвовали в военных действиях и не являются частью администрации боевиков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам Кравчука, он готов выслушать представителей общественных организаций временно оккупированных территорий, а также преподавателей высших учебных заведение, учителей школ. То есть тех людей, которые не воевали и не входят в администрацию боевиков.

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Первый украинский президент отметил, что жителей ОРДЛО обманула пропаганда Кремля, и они видят в Украине своего врага. Поэтому они не требуют прекращения войны. Если же жители ОРДЛО потребуют прекращения боевых действий, то Кремль может пойти на урегулирование ситуации.

Ранее Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Это должно помочь в реинтеграции временно оккупированных территорий.