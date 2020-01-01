Село на Черкащине терроризирует стадо диких свиней

Животные совершают набеги на населенный пункт, пугая людей и уничтожая урожай.

Свиньи держат в страхе все село Скрин видео

В Черкасской области село Романовка страдает из-за диких свиней. Звери свободно гуляют по селу и наносят вред хозяйству.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Уточняется, что в Романовке “орудует” больше десятка свиней, среди них есть особи огромных размеров. Они такие большие, что местные жители боятся отпускать детей одних на улицу. Гигантские животные запросто могут убить.

Кроме того, свиньи уничтожают посевы, вытаптывают огороды и съедают урожай. Селяне уже не раз просили помощи у егерей и полиции, но бесполезно.

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Отстреливать животных им запретили. За нарушение пригрозили штрафовать на 50 тыс. грн.

Обращались местные жители и в лесхоз. Там отметили, что охота на диких свиней откроется только в ноябре. А пока все, что остается селянам, - отгонять набежчиков подручными средствами и надеяться, что они уйдут сами.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье задержали девушку, которая на камеру снимала убийства животных.

