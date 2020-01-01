Злоумышленники пытались продать иностранцу комплектующие для боевых вертолетов – СБУ

Авиационное имущество похитили с военных складов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире и Виннице четверых человек, которые пытались незаконно продать иностранцу комплектующие для боевых вертолетов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, продать авиационные комплектующие пытался бывший руководитель одного из украинских оборонных предприятий, а также бывший и действующие военнослужащие. Имущество они похитили со складов военных частей.

По данному факту открыто уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Следственные действия продолжаются.

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Ранее правоохранители разоблачили группу бывших должностных лиц ВСУ и бизнесменов, которые занимались злоупотреблениями при обустройстве военного полигона “Широкий лан“ в Николаевской области. Государственному бюджету они нанесли ущерб в размере более 37 млн. гривен.