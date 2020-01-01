"Боевой офицер": Зеленский представил нового главу военной разведки

Президент отметил, что руководить ГУР теперь будет опытный боевой офицер, а не кабинетный теоретик.

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Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не “кабинетный теоретик“, а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом“, - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов. Он также вручил Буданову служебное удостоверение.

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Начальник ГУР поблагодарил за доверие и заверил, что в своей работе будет руководствоваться принципом “Честь превыше всего“.

По словам Буданова, для него и его команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым, и отметил, что ГУР выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.

Напомним, Зеленский срочно обратился к белорусам. Президент Украины предостерег белорусов от уличного насилия.