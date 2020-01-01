По одной из версий водителю автобуса стало плохо за рулем.

Под Киевом столкнулись грузовик и автобус, есть жертвы

Под Киевом столкнулись грузовик и автобус, есть жертвы

В понедельник, 10 августа, под Киевом возле Броваров произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом пишет издание “Факты“.

Читай также: В Киеве экскаватор проломил крышу проезжавшему мимо авто

Как сообщается, на Окружной дороге, где в настоящее время ведутся ремонтные работы, столкнулись грузовой Mercedes и служебный автобус ПАЗ.

Предварительно известно, что эти транспортные средства двигались друг за другом. По неизвестной причине идущий впереди автобус начал смещаться влево, и водитель едущего сзади грузовика не успел среагировать на этот маневр. Mercedes зацепил заднюю часть ПАЗа, после чего последовал сильный удар в область кабины автобуса.

Читай также: В “арбузном” ДТП на Николаевщине в авто зажало пассажира

Прибывшие на место происшествие медики констатировали смерть водителя автобуса.

Причина маневра уточняется, как и остальные обстоятельства ДТП и вина его участников. По одной из версий водителю ПАЗа стало плохо.

Напомним, ранее сообщалось, что в лобовом ДТП на Прикарпатье погибли три человека. Известно, что один из водителей был пьян.