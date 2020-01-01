В резонансной аварии в Днепре погиб годовалый малыш
ДТП произошло на Полтавском шоссе в Днепре. Там столкнулись авто Daewoo Lanos и Skoda Superb.
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Об этом сообщает Патрульная полиция региона.
Уточняется, что водитель “Ланоса” не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в “Шкоду”. От удара “Ланос” перевернулся на крышу, машина оказалась вдребезги разбита. Внутри находился годовалый малыш, он погиб на месте.
Кроме того, пострадало еще пятеро, в том числе двое пассажиров “Шкоды”.
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На место выехали несколько карет скорой помощи, полиция и спасатели. Сотрудники ГСЧС смыли разлитые горюче-смазочные материалы с асфальта, предупредив пожар.
Обстоятельства выясняются. Если вину водителя “Ланоса” докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы писали, что в “арбузном” ДТП на Николаевщине в авто зажало пассажира.