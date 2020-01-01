В Запорожье ночью дотла сгорела легковушка

По факту загорания начато расследование.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья. Там в ночь на понедельник, 10 августа на улице Академика Климова загорелся автомобиль “Мерседес А-140”.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Запорожской области.

Огонь распространился на площади 4 кв. метра. Спасатели локализовали, а спустя 5 минут полностью потушили пламя.

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К ликвидации привлекалось 7 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники. Ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.



