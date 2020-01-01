Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье ночью дотла сгорела легковушка

Комментариев: 0
По факту загорания начато расследование.
Иномарку тушило 7 спасателей
Иномарку тушило 7 спасателей
zp.dsns.gov.ua

Инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья. Там в ночь на понедельник, 10 августа на улице Академика Климова загорелся автомобиль “Мерседес А-140”.

Читай также: На Закарпатье сняли на видео, как в парке горели батуты

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Запорожской области.

Огонь распространился на площади 4 кв. метра. Спасатели локализовали, а спустя 5 минут полностью потушили пламя.

Читай также: Под Одессой загорелась турбаза

К ликвидации привлекалось 7 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники. Ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.

Поделись:
Теги: пожар, спасатели, иномарка, легковушка, Мерседес, ГСЧС, Запорожье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь