В Запорожье ночью дотла сгорела легковушка
По факту загорания начато расследование.
Инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья. Там в ночь на понедельник, 10 августа на улице Академика Климова загорелся автомобиль “Мерседес А-140”.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Запорожской области.
Огонь распространился на площади 4 кв. метра. Спасатели локализовали, а спустя 5 минут полностью потушили пламя.
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К ликвидации привлекалось 7 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники. Ведется расследование.
Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.