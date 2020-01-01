В Минздраве назвали регионы, где нельзя смягчать карантин

Сейчас 9 областей страны не готовы к переходу на более мягкий карантин.

Девять областей Украины не готовы к смягчению карантина, поскольку в них превышены важные эпидемические показатели. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, по данным Минздрава, карантин смягчать нельзя в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На Волыни, Житомирщине, Прикарпатье, Ровенщине и Харьковщине пока слишком высокий процент выявления новых случаев коронавируса среди протестированных лиц. В Одесской области и Сумской превышена норма по темпам прироста новых случаев болезни по отношению к предыдущим периодам.

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На Львовщине проблемой стала слишком высокая заполненность коек в больницах для пациентов с COVID-19. Наконец, на Буковине превышены три из четырех ключевых показателей.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области быстро ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Из-за вспышки COVID-19 на Львовщине пришлось открыть больницы второй волны.