В херсонском водоеме нашли больше полутора миллиона мертвых рыбин

Причины мора предварительно связали с удушьем от сероводорода.

На Днепро-Бугском лимане в Херсонской области массово вымерла рыба. Там нашли порядка 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого.

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Об этом проинформировало Госрыбагентство.

Факт мора рыбы зафиксировали близ села Софиевка. Уточняется, что инспекторы исследовали 2 км прибрежных вод, взяли образцы на исследование. Их передадут для дальнейшего анализа.

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Предварительно причиной явления назвали удушье. Вода в лимане пахнет сероводородом.

Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.

