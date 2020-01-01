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В херсонском водоеме нашли больше полутора миллиона мертвых рыбин

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Причины мора предварительно связали с удушьем от сероводорода.
Образцы воды отправили на исследование
Образцы воды отправили на исследование
darg.gov.ua

На Днепро-Бугском лимане в Херсонской области массово вымерла рыба. Там нашли порядка 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого.

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Об этом проинформировало Госрыбагентство.

Факт мора рыбы зафиксировали близ села Софиевка. Уточняется, что инспекторы исследовали 2 км прибрежных вод, взяли образцы на исследование. Их передадут для дальнейшего анализа.

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Предварительно причиной явления назвали удушье. Вода в лимане пахнет сероводородом.

Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.

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Теги: сероводород, лиман, гибель, рыба, Госрыбагентство, мор, Херсонская область
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