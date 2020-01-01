В Запорожье конфликт из-за парковки перерос в стрельбу

Двое запорожцев посчитали парковочное место у супермаркета стоящим того, чтобы начать стрельбу.

В воскресенье, 9 августа, в Запорожье произошел инцидент возле одного из супермаркетов. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой.

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Отмечается, что около 20:40 возле одного из супермаркетов между мужчиной и женщиной произошла ссора из-за парковки. После словесной перепалки женщина брызнула мужчине в глаза из газового баллончика, в ответ он толкнул ее. Тогда женщина по телефону вызывала на помощь сына.

Прибывший на подмогу матери молодой человек начал резать ножом скаты на микроавтобусе оппонента. Тогда хозяин микроавтобуса достал травматический пистолет и, сделав предупредительный выстрел в воздух, открыл огонь по молодому человеку. Парень отобрал пистолет и выстрелил в оппонента, попав в бедро и предплечье.

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Полиция задержала молодого человека. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия. Пострадавший хозяин микроавтобуса в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове пассажир обстрелял такси, чтобы не платить. Во время стрельбы никто не пострадал.