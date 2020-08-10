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Кабмин усилил контроль за соблюдением карантина

Комментариев: 1
Число ежедневных ПЦР-тестов увеличится до 30 тысяч.
Денис Шмыгаль, украинский премьер-министр
Денис Шмыгаль, украинский премьер-министр
facebook.com/KabminUA/

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса, Кабмин Украины решил усилить контроль за соблюдением карантина. Об этом информирует правительственный портал.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что теперь комиссия ТЭБ и ЧС будет работать ежедневно. К 15 сентября 2020 года каждый день в Украине будут проводить по 30 тысяч ПЦР-тестов. 

Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц. В частности, будут маркироваться тесты сотрудников полиции, медиков, учителей и некоторых других категорий граждан.

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В ближайшее время в Украине ведут систему отслеживания контактов людей с коронавирусом. Сейчас свыше 28 тысяч украинцев с COVID-19 и еще около 100 тысяч контактных лиц находятся на самоизоляции.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что Украину осенью нынешнего года ждет новая волна пандемии коронавируса. Поэтому в некоторых регионах уже начали готовить новые больницы.

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Теги: Денис Шмыгаль, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
jdferrcxer    10.08.2020, 15:35
Оценка:  -20
jdferrcxer
Позорные клоуны-импотенты,вы ничего не контролируете и ничем не управляете!Поэтому,не смешите людей,сучары голимые!
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