На комбинате в Запорожье люди пострадали от утечки химикатов

Госпитализировали троих мужчин.

Инцидент произошел на титано-магниевом комбинате в Запорожье. Там вытекло химическое вещество. В результате пострадали люди.

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Об этом сообщает бывший директор предприятия Владимир Сивак в соцсетях.

На ЗТМК, к сожалению, несчастный случай. В третью смену ЧП произошло в цеху №2. Пострадало три человека. Один в реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания, - уточнил он.

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В свою очередь, в региональном отделе полиции сообщили, что травмы получили мужчины 1969, 1970 и 1981 годов рождения. Их увезли в больницу с термическими ожогами.

Открыто уголовное производство по факту происшествия. Проверяется возможное нарушение правил безопасности во время особо опасных работ.

Как уточнил Сивак, рабочие, по его данным, были не осторожны, проводя операцию по замене оборудования, и не соблюдали кодекс по охране труда.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре устранили утечку химикатов на дороге.

