На Харьковщине обнаружено незаконное производство антисептиков

Контрафактную продукцию продавали в Харькове через сеть аптек и в Интернете.

В Харьковской области руководство государственного «Дублянского спиртового завода» организовало с целью личного обогащения незаконное производство дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: СБУ изъяла 480 тысяч пачек поддельных сигарет

По версии следствия, «Дублянский спиртовой завод» в последние годы находится в стадии банкротство и он не ведет хозяйственную деятельность. Однако, это предприятие, которым руководит 43-летняя женщина, организовало производство и сбыт дезинфицирующих средств, хотя не имело соответствующих лицензий и разрешений.

Реализация контрафактной продукции осуществилась в Харькове через сеть аптек, а также в Интернете.

Читай также: Под Киевом накрыли цех по изготовлению поддельного алкоголя

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 363 УК Украины. Сейчас на предприятии проводят обыски.

Ранее в Харькове разоблачили преступную группу, которая занималась производством контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии. Злоумышленники их продавали под известными торговыми марками.