2 тысячи больных в день: У Зеленского обсудили вторую волну COVID

Власти ожидают до 50 смертей ежедневно, если в сутки будет регистрироваться по 2 тысячи новых больных.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

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Кроме того, во время совещания отмечалось, что по данным немецкой медицинская ассоциации Marburger Bund началась вторая волна эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в “красной“ зоне, а другие – в “зеленой“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 1008 новых случаев COVID-19. Больше всего новых инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях.