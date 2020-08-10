"Если сложатся условия": Кравчук заявил о готовности ехать в ОРДЛО

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что такая поездка при определенных условиях может быть полезной.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов рассмотреть возможность поездки в оккупированные районы Донбасса, “если там сложатся соответствующие условия“. Об этом он заявил в интервью “Донбасс Реалии“.

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В частности, Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов, - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры. Первый украинский президент отметил, что жителей ОРДЛО обманула пропаганда Кремля.