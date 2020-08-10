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"Если сложатся условия": Кравчук заявил о готовности ехать в ОРДЛО

Комментариев: 4
Глава украинской делегации в ТКГ считает, что такая поездка при определенных условиях может быть полезной.
Леонид Кравчук готов ехать в оккупированный Донецк
Леонид Кравчук готов ехать в оккупированный Донецк
facebook.com/1leonidkravchuk

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов рассмотреть возможность поездки в оккупированные районы Донбасса, “если там сложатся соответствующие условия“. Об этом он заявил в интервью “Донбасс Реалии“.

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В частности, Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов, - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры. Первый украинский президент отметил, что жителей ОРДЛО обманула пропаганда Кремля.

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Теги: Кравчук, ОРДЛО, ТКГ, конфликт на Донбассе
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Комментариев (4)
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Komrads    10.08.2020, 17:13
Оценка:  +1
Komrads
Если кто не помнит, в 2014 году Кучма, Медведчук и Шуфрич приезжали в Донецк мириться - чуть не линчевали "обманутые" бабульки и дедульки. Не знаю как с врачами, но судя по передачам сепарТВ, вместо педагогов, которых там показывают, Кравчуку легче будет оговориться с Пушилиным. Полнейшая "вата".
НочьБобра    10.08.2020, 17:26
Оценка:  0
НочьБобра
телевизор и жизнь - две разные вещи.
ВосставшийИзБана    10.08.2020, 16:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Дедушка, тебе в крематорий ехать пора. Куда ты прешься?
НочьБобра    10.08.2020, 16:45
Оценка:  +1
НочьБобра
Ван вей тикет то зе промис скай
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