Ни много ни мало: Reebok представляет Classic Leather Legacy

Reebok переработал классический силуэт кроссовок Classic Leather, чтобы создать наследие для будущих поколений.

Форма и детали кроссовка говорят голосом новаторских экспериментов команды Reebok, к которому сегодня прислушиваются самые требовательные сникерхеды и люди, стоящие на передовой стильного движения. Взяв за основу модель Aztec 1979 года и оригинальные Classic Leather 1983, креативная группа Reebok наделила новинку атрибутами авангардных находок 2020-года:

· Подметка и подошва: аутентичная резиновая подметка играет в тандеме с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником.

· Динамичная конструкция: верх представляет собой комбинацию нейлона рипстоп, замши и кожи. Исходная цветовая схема 70-х отсылает к эре беговых рекордов клуба Racing Club.

· Глубокая детализация: 3D-логотип Reebok и английский флаг, современный текстильный язычок с полупрозрачной вставкой из ТПУ, светоотражающие элементы и система быстрой шнуровки.

Кроссовки Reebok Classic Leather уже в фирменных магазинах Reebok.

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Форма і деталі кросівка говорять голосом новаторських експериментів команди Reebok, до якого сьогодні прислухаються найвимогливіші снікерхеди і люди, які стоять на передовій стильного руху. Взявши за основу модель Aztec 1979 року і оригінальні Classic Leather 1983, креативна група Reebok наділила новинку атрибутами авангардних знахідок 2020 року:

Підметка і підошва: автентична гумова підметка грає в тандемі з об'ємною формованою проміжною підошвою, сучасною обводкою та контрастним за кольором і текстурою задником.· Динамічна конструкція: верх в комбінації нейлону ріпстоп, замші і шкіри. Вихідна колірна схема 70-х відсилає до епохи бігових рекордів клубу Racing Club.· Глибока деталізація: 3D-логотип Reebok і англійський прапор, сучасний текстильний язичок з напівпрозорою вставкою з ТПУ, світловідбиваючі елементи і система швидкої шнурівки.

Кросівки Reebok Classic Leather вже у продажу в фірмових магазинах Reebok.