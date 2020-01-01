Девять одесских выпускников по результатам ВНО получат по 5 тысяч гривен

Они набрали максимальные 200 баллов.

Девять одесских выпускников, набравшие максимальные 200 баллов по итогам проведения ВНО, получат от мэрии по 5 тысяч гривен. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

По словам Труханова, из-за пандемии коронавируса год для школьников был очень непростым. К ВНО они готовились дистанционно. Однако, это не помешало одесским выпускникам хорошо сдать тестирование. Причем, сразу девять юных одесситов смогли набрать 200 баллов – максимально возможное количество баллов на ВНО.

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Чтобы поощрить этих ребят, одесская мэрия решила их премировать. Каждый из них получит сертификат на 5 тысяч гривен.

В нынешнем году ВНО проходило в Украине в условиях карантина. Для школ подготовили 3 млн. защитных масок и 104 тысячи литров антисептиков. В результате тестирование прошло без каких либо осложнений.