Бизнесмен и меценат Александр Гринько возобновит работу детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Дергачевском районе Харьковской области

Известный харьковский бизнесмен и меценат Александр Гринько планирует сохранить и восстановить работу детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Дергачевском районе Харьковской области.

Как сообщалось ранее в СМИ, детский оздоровительный лагерь «Огонек» в 2018 году стал объектом рейдерской атаки и был разрушен злоумышленниками.

По словам Александра Гринько, соответствующие ремонтно-восстановительные работы будут начаты сразу после окончания всех судебных споров с заказчиками рейдерской атаки.

«Этот детский оздоровительный лагерь будет полностью модернизирована и восстановлена. При этом, будет сохранен его рекреационно-оздоровительный и детско-юношеский профиль »- обещает меценат.