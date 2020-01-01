Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бизнесмен и меценат Александр Гринько возобновит работу детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Дергачевском районе Харьковской области

Комментариев: 0
Бизнесмен и меценат Александр Гринько возобновит работу детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Дергачевском районе Харьковской области

Известный харьковский бизнесмен и меценат Александр Гринько планирует сохранить и восстановить работу детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Дергачевском районе Харьковской области.
Как сообщалось ранее в СМИ, детский оздоровительный лагерь «Огонек» в 2018 году стал объектом рейдерской атаки и был разрушен злоумышленниками.

По словам Александра Гринько, соответствующие ремонтно-восстановительные работы будут начаты сразу после окончания всех судебных споров с заказчиками рейдерской атаки.
«Этот детский оздоровительный лагерь будет полностью модернизирована и восстановлена. При этом, будет сохранен его рекреационно-оздоровительный и детско-юношеский профиль »- обещает меценат.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь