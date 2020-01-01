В "красной зоне" школы будут уходить на 2-недельный карантин

В правительстве рассказали, как будут работать учебные заведения в зоне максимального карантина.

В регионах, которые отнесены в красную карантинную зону, школы будут закрывать на двухнедельный карантин, как во время эпидемии гриппа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

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“Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди волнуются. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет… Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября“, - заверил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что проведены все необходимые мероприятия по подготовке к началу учебного года. Этот процесс в областях запущен и контролируется на уровне глав областных государственных администраций.

В тех регионах, где есть “красные“ ограничения, конечно, будет введен карантин - такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу, - сказал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин усилил контроль за соблюдением карантина. Число ежедневных ПЦР-тестов увеличится до 30 тысяч.