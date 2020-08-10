Иран отказался платить МАУ компенсацию за сбитый самолет

"Боинг" был застрахован европейскими страховыми компаниями.

Глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что так как самолет МАУ, сбитый в Тегеране, был застрахован европейскими компаниями, то они и должны позаботиться о выплате авиакомпании страховки. Об этом сообщает Reuters.

Читай также: Крушение МАУ в Тегеране: в Украину едет делегация из Ирана

Заявление иранского чиновника касается только вопроса компенсации за самолет. Про компенсацию семьям погибших в этой катастрофе он ничего не говорил.

На данный момент никаких комментариев от европейских страховых компаний, которые работают с МАУ, не последовало.

Читай также: Катастрофа самолета МАУ: расшифрованы "черные ящики"

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, которые предложил Иран.

Напомним, что в конце июля в Украину прибыла делегация Ирана, чтобы обсудить вопрос компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Стороны договорились продолжить консультации.