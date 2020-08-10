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Иран отказался платить МАУ компенсацию за сбитый самолет

Комментариев: 2
"Боинг" был застрахован европейскими страховыми компаниями.
Место падения украинского "Боинга"
Место падения украинского "Боинга"
EPA/UPG

Глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что так как самолет МАУ, сбитый в Тегеране, был застрахован европейскими компаниями, то они и должны позаботиться о выплате авиакомпании страховки. Об этом сообщает Reuters.

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Заявление иранского чиновника касается только вопроса компенсации за самолет. Про компенсацию семьям погибших в этой катастрофе он ничего не говорил. 

На данный момент никаких комментариев от европейских страховых компаний, которые работают с МАУ, не последовало.

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В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, которые предложил Иран.

Напомним, что в конце июля в Украину прибыла делегация Ирана, чтобы обсудить вопрос компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Стороны договорились продолжить консультации.

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Теги: МАУ, самолет, авиакатастрофа, Иран
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Комментариев (2)
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tamarakoren    10.08.2020, 18:49
Оценка:  0
tamarakoren
Бубочка и тут ..."лудший"! И при чём где застрахован, главное где пальнули! Полная несостоятельность власти. Кого вы выбрали,73?!!
chytan    10.08.2020, 18:00
Оценка:  0
chytan
Выродки !!!
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