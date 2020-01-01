В Харькове больных СOVID кладут в детскую больницу, взрослая заполнена

Областные власти уверяют, что это локальное решение и для открытия больниц второй волны еще рано.

Харьковская областная детская инфекционная больница в минувшие выходные приняла первых пациентов с СOVID-19. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на и.о. директора облдепартамента здравоохранения Геннадия Бондарчука.

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“В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), в диспансере радиационной защиты - 85 пациентов“, - сказал Бондарчук.

В целом, по его данным, по области из 1802 коек заняты 502, поэтому об открытии больниц второй волны пока речь не идет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области быстро ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Из-за этого пришлось открыть больницы второй волны.