На границе с Беларусью временно закрыли пункты упрощенного пропуска

До конца августа жители пограничья не смогут по упрощенной процедуре пересекать границу.

Действующие в Ровенской области временные пункты упрощенного пересечения границы с Беларусью “Познань“, “Березовое“ и “Дроздынь“, где организован сезонный пропуск граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника “Ольманские болота“ для сбора дикоросов, приостанавливают работу до конца августа. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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“В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов“, - говорится в сообщении.

При этом в украинском погранведомстве напомнили, что пропуск граждан Украины осуществлялся с 1 июля на участке отдела пограничной службы “Березовое“ Житомирского отряда, где воспользовались упрощенным пересечением границы более 1,8 тыс. человек.

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Как отметили в пограничном ведомстве, с 7 часов 30 августа упрощенный пропуск через пункты “Познань“, “Березовое“ и “Дроздынь“ для жителей приграничья возобновится.

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах, - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что за год пассажиропоток с материковой Украины в Крым упал в 10 раз. Причиной считают карантин по обе стороны админграницы.