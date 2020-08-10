Военнослужащий воровал продукты для военного госпиталя – ГБР

Украденные продукты злоумышленник сбывал в розничной торговой сети.

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ГБР задержало военнослужащего по подозрению в хищении продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных учреждений. Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины)“, - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в количестве меньшем, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

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8 августа 2020 года во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области следователи ГБР задержали военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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