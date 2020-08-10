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Военнослужащий воровал продукты для военного госпиталя – ГБР

Комментариев: 4
Украденные продукты злоумышленник сбывал в розничной торговой сети.
Военнослужащий воровал продукты для военного госпиталя – ГБР
© dbr.gov.ua
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Военнослужащий воровал продукты для военного госпиталя – ГБР
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ГБР задержало военнослужащего по подозрению в хищении продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных учреждений. Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины)“, - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в количестве меньшем, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

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8 августа 2020 года во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области следователи ГБР задержали военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновница вымогала деньги за разрешения на усыновление детей. Усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1 тысячу долларов.

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Теги: ГБР, коррупция, военнослужащие, Луганская область
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    10.08.2020, 20:04
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Воровал ДЛЯ или воровал ИЗ? Бигмир, как обычно чудит
Духовный_скреп    10.08.2020, 19:30
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Толстопузые штабные крысы миллионы воруют,их посадите.Ан,нет,хYюшки...Барыг ловят.
МаксимУм    10.08.2020, 19:49
Оценка:  +2
МаксимУм
Красть у раненных и больных, а тем более сослуживцев... Сажать надо и тех и тех.
Брюква_и_Клюква    10.08.2020, 20:17
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
"И тех и других" То есть, ты предлагаешь садить пострадавших? У тебя окончательно крышу снесло, Максимов.
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