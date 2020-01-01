Загадка во льдах и маска за $1,5 млн: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 10 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 10 августа.
На Броварской окружной трассе под Киевом утром в понедельник, 10 августа, столкнулся автобус развозки одного из супермаркетов и грузовик Mercedes.
Интернет-пользователь случайно нашел огромную массу льда, очень напоминающую круизный лайнер.
Защитник Гента Игорь Пластун во время матча первого тура чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена столкнулся с вратарем своей команды и травмировал пенис.
Затонувший у одесского побережья танкер Delfi готовят к подъему.
Настя Каменских снялась в "дырявом" платье, а в Израиле создали защитную маску за $1,5 млн.
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась полуобнаженной, а россиянин продает трофейную книгу заклинаний за $55 тысяч
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