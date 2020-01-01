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Загадка во льдах и маска за $1,5 млн: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 10 августа 2020 года.
Настя Каменских снялась в "дырявом" платье
Настя Каменских снялась в "дырявом" платье
Instagram/kamenskux
Cмотрите фотогалерею Загадка во льдах и маска за $1,5 млн: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 10 августа.
 
На Броварской окружной трассе под Киевом утром в понедельник, 10 августа, столкнулся автобус развозки одного из супермаркетов и грузовик Mercedes.
 
Интернет-пользователь случайно нашел огромную массу льда, очень напоминающую круизный лайнер.
 
Защитник Гента Игорь Пластун во время матча первого тура чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена столкнулся с вратарем своей команды и травмировал пенис.
 
Затонувший у одесского побережья танкер Delfi готовят к подъему.
 
Настя Каменских снялась в "дырявом" платье, а в Израиле создали защитную маску за $1,5 млн.
 
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась полуобнаженной, а россиянин продает трофейную книгу заклинаний за $55 тысяч
 
 

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Теги: ДТП, Антарктида, пенисы, маски, трансгендер, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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