Загадка во льдах и маска за $1,5 млн: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 10 августа.

На Броварской окружной трассе под Киевом утром в понедельник, 10 августа, столкнулся автобус развозки одного из супермаркетов и грузовик Mercedes.

Интернет-пользователь случайно нашел огромную массу льда, очень напоминающую круизный лайнер.

Защитник Гента Игорь Пластун во время матча первого тура чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена столкнулся с вратарем своей команды и травмировал пенис.

Затонувший у одесского побережья танкер Delfi готовят к подъему.

Настя Каменских снялась в "дырявом" платье, а в Израиле создали защитную маску за $1,5 млн.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась полуобнаженной, а россиянин продает трофейную книгу заклинаний за $55 тысяч