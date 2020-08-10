Рост цен в Украине замедлился на 0,6%

При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ подорожали в целом на 1,2%, в том числе газ - на 7,5%.

Темпы роста потребительских цен в Украине в июле снизились на 0,6% по сравнению с июнем. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, по сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%. Продукты питания в Украине за июль подешевели на 1,5%, в том числе яйца на 15,1%, овощи - на 15%. Фрукты подорожали на 1%.

Цены на алкогольные напитки и сигареты выросли на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 4,8%. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ подорожали в целом на 1,2%, в том числе газ - на 7,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт - на 1,2%. Тарифы на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру - на 0,5%, образование подорожало на 0,1%, услуги ресторанов и гостиниц - на 1,0%.

Как сообщалось ранее, в июне рост потребительских цен по сравнению с маем з амедлился до 0,2% , но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%.

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