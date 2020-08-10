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Рост цен в Украине замедлился на 0,6%

Комментариев: 2
При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ подорожали в целом на 1,2%, в том числе газ - на 7,5%.
По сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%
По сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%
 
Темпы роста потребительских цен в Украине в июле снизились на 0,6% по сравнению с июнем. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила Государственная служба статистики. 
 
 
По ее данным, по сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%. Продукты питания в Украине за июль подешевели на 1,5%, в том числе яйца на 15,1%, овощи - на 15%. Фрукты подорожали на 1%.
 
Цены на алкогольные напитки и сигареты выросли на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 4,8%. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ подорожали в целом на 1,2%, в том числе газ - на 7,5%.
 
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт - на 1,2%. Тарифы на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру - на 0,5%, образование подорожало на 0,1%, услуги ресторанов и гостиниц - на 1,0%.
 
Как сообщалось ранее, в июне рост потребительских цен по сравнению с маем замедлился до 0,2%, но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%.

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Теги: инфляция, цены, рост цен, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SAId    10.08.2020, 21:27
Оценка:  0
SAId
падають два вуйка в прірву от один і каже а ви помітили куме що наше падіння замедлилось на 0.6%...
Брюква_и_Клюква    10.08.2020, 21:04
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Темпы снизились, но рост остался. И это при том, что зебилы еще не получили платежки за "транспортировку газа". И там отнюдь не 7,5%, а целых 30%. Вы сделали себя вместе, идиоты.
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