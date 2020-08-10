Убийство в Яготине: парень задушил девочку из-за отказа в сексе

В полиции также намерены привлечь отца убитой девочки за то, что он не выполнил родительских обязанностей.

Несовершеннолетний парень признался, что задушил ремнем 12-летнюю девушку в Киевской области из-за того, что она отказала ему в сексе. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ полиции Киевской области Андрея Небытов.

"Ужасный случай в ночь на 10 августа произошел в городе Яготын. Под утро обеспокоенный мужчина заявил в Яготинскую полицию о пропаже его 12-летней дочери Софии. Вроде, вечером он ей позволил гулять до 3 часов ночи, но она до утра дома так и не появилась", - написал Небытов.

Следователи установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело.

Начальник полиции области отметил, что конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня.

"Получив отказ, задушил девочку ее же ремнем. Страшная трагедия, но она страшнее тем, что ее можно было полностью предотвратить. Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны осознавать и быть ответственными. Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не менее 10 лет проведет за решеткой", - добавил Небытов.

Как сообщалось, полиция Киевщин ы задержала несовершеннолетнего , который подозревается в причинении смерти 12-летней девочки.

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