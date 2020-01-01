На Буковине заявили о второй волне коронавируса

Руководство Черновицкой ОГА призвало главврачей исправить ситуацию, при которой пациентам из COVID приходится покупать препараты за свои деньги.

В регионе все больше новых случаев заражения COVID-19

На Черновицкую область надвигается вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом сообщило руководство региона в понедельник, 10 августа, в Facebook.

Отмечается, что повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, а в Кицманском - зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

"Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты. <...> Главная наша цель - сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак во время онлайн-совещания с главными врачами учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, и руководителями госпитальных баз.

Также в администрации озвучили основную задачу, которая стоит перед медучреждениями, - сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

"Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", - указано в сообщении.

В то же время Гусак призвала исправить ситуацию, при которой некоторые больницы за три месяца не потратили ни одной гривны на закупку медикаментов, тогда как пациентам из коронавирусом приходится покупать препараты за свои деньги.

Как сообщалось, Укрзализныця с 13 августа возобновляет курсирование поездов на Прикарпатье и Буковину.

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