Украина ответила Ирану по поводу компенсаций МАУ

В украинском внешнеполитическом ведомстве уверены, что платить Ирану придется, поскольку все было оговорено ранее.

Иран не сможет избежать выплат по компенсации за самолет украинской компании МАУ, сбитый в небе Тегерана в январе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны", - заявил чиновник.

Енин отметил, что данный вопрос, как договаривались, будет вынесен повестку дня следующего раунда переговоров.

Также замглавы украинского МИД подтвердил, что борт МАУ застрахован в одной из европейских страховых компаний.

"Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь будет идти о тех же компенсациях", - резюмировал Енин.

Как сообщалось, власти Ирана заявили, что не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet